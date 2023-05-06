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По информации Reuters, китайские законодатели планируют обязать производителей автомобилей и электромобилей с системами активной помощи водителю или полным автопилотом оснащать свои транспортные средства так называемыми «черными ящиками» – бортовыми самописцами, подобными тем, что используются в самолетах. Согласно задумке, это позволит восстановить картину произошедшего в случае возникновения нестандартной ситуации или дорожно-транспортного происшествия.
Вопрос регулирования отрасли самоуправляемых автомобилей является крайне сложным с юридической точки зрения, и в настоящий момент во многих странах только пытаются установить примерные рамки и определения, которые будут позже задействованы при обновлении законодательной базы и правил дорожного движения. Например, в Китае уже сейчас прописано, что собираемые данные не должны передаваться за пределы страны – хранить их необходимо на территории Поднебесной. Кстати, компания Tesla уже соблюдает эти правила.
Оснащение машин с системами активной помощи водителю бортовыми самописцами выглядит как весьма здравая идея – они позволят восстановить картину аварии или дорожной ситуации даже при отсутствии связи с сервером – необходимая информация будет храниться непосредственно на флеш-памяти накопителя, установленного внутри автомобиля. Вероятно, с распространением самоуправляемых транспортных средств похожие правила будут приняты и в других странах.