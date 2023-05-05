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Правоохранители США обвинили россиянина в создании платформы для проверки краденых кредитных карт
Речь идет об уже ликвидированной площадке под названием Try2Check
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Как сообщает известный ресурс Bleeping Computer, американские правоохранители объявили о закрытии онлайн-площадки под названием Try2Check, используемой киберпреступниками для проверки данных краденых банковских карт. Также Министерство юстиции США предъявило обвинения некому гражданину России – Денису Кулькову, который подозревается в создании нелегального сервиса, а также в его поддержке и управлении им. Как считают правоохранители, Кульков находится в РФ, и за время работы сайта (с 2005 года) заработал на нем не менее 18 миллионов долларов.

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Площадка Try2Check позволяла проверять краденые банковские карты на предмет валидности данных и возможности дальнейшего незаконного использования. Каждый год на ресурсе проводилось не менее 10-15 миллионов подобных проверок. В случае, если Кульков будет арестован и передан американским правоохранительным органам, а его вина будет доказана в суде, россиянину может грозить длительный тюремный срок. Стоит отметить, что использование краденых банковских карт – одно из самых массовых и распространенных киберпреступлений. Некоторые продвинутые интернет-пользователи идут на него еще в школьном возрасте, в дальнейшем нередко все больше приобщаясь к культуре даркнета и теневых форумов.

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#россия #сша #информационная безопасность #киберпреступность #кредитные карты #try2check #кредитки
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