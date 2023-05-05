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Как сообщает Pulse News, южнокорейская корпорация Samsung значительно снизила уровень брака при выпуске полупроводниковой продукции по современному 4-нанометровому техпроцессу – проблема значительного выхода негодных изделий оставалась для фирмы актуальной на протяжении значительного времени. По информации журналистов, снижение уровня брака заинтересовало таких крупных клиентов, как AMD и Google.
По скорости освоения 4-нм техпроцесса Samsung не сильно отстала от своего главного конкурента – тайваньской TSMC, хотя, разумеется, сравнивать технологические нормы двух полупроводниковых гигантов напрямую было бы не совсем корректно. При этом на начальном этапе у корейской компании был неприемлемо высокий уровень брака, превышавший 40%. Это привело к потере Samsung ряда крупных заказов, например, от Tesla и Qualcomm – они предпочли TSMC, у которой выход годных чипов с одной пластины был значительно выше. Тем не менее, увеличение выхода годной продукции привело к повышению интереса со стороны IT-гигантов: как уже сообщалось выше, инсайдеры и журналисты пишут о новых договорах на производство чипов для AMD и Google.