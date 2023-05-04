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В AMD AGESA 1.0.0.7 много ошибок – поддержка модулей ОЗУ на 24 и 48 ГБ для сокета AM5 задержится
Компания работает над следующей версией библиотеки
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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, новые BIOS с полноценной поддержкой модулей оперативной памяти объемом 24 ГБ и 48 ГБ для сокета AM5 и процессоров Ryzen 7000 задержатся – библиотека AMD AGESA 1.0.0.7 изобилует ошибками, связанными с совместимостью ОЗУ с платформой, а также с возможностями ручного разгона. AMD уже признала наличие проблем и в настоящий момент совместно с партнерами работает над новой версией библиотеки. Тем не менее, гарантировать, что в ней будут исправлены все ошибки, пока никто не может.

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Компания AMD порекомендовала своим партнерам из числа производителей материнских плат откатить в последних версиях BIOS версию AGESA до 1.0.0.6. В нее включен лимит напряжения для процессоров Ryzen 7000X3D, поэтому по поводу возможности выхода последних из строя можно не беспокоиться. При этом, как сообщил один из инсайдеров, даже если бы BIOS на основе AGESA 1.0.0.7 и вышли, они обеспечили бы поддержку лишь низкочастотной DDR5 памяти – профили AMD EXPO в тестовых системах часто работали некорректно. Также были недоступны функции, связаны с ограничениями по максимальной температуре процессора. При этом, по предварительным данным, ждать версий BIOS на основе свежей версии библиотеки не стоит раньше середины-конца текущего месяца.

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#amd #оперативная память #озу #agesa
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