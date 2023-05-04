Многие пользователи недооценивать сложность современного программного обеспечения

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Компания NVIDIA ассоциируется у большинства пользователей в первую очередь с созданием игровых и профессиональных графических ускорителей, а также разработкой чипов для них. Тем не менее, как признались представители «зеленых» на мероприятии Future Computer, большую часть времени у фирмы занимает не работа над GPU и другими полупроводниковыми продуктами и компонентами, а разработка программного обеспечения.

Как заявил руководитель отдела корпоративных вычислений NVIDIA Манувир Дас, компания уделяет где-то 20% своего времени разработке аппаратного обеспечения и 80% - разработке и улучшению софта. Возможно, части геймеров будет сложно в это поверить, но если учесть, что деятельность NVIDIA не связана исключительно с игровыми видеокартами, все становится понятнее.

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Так, компания активно развивает технологии трассировки лучей и DLSS, а также запустила платформу RTX Remix, предназначенную для улучшения старых игр на базе DirectX 8 и 9. Поддерживает NVIDIA и приложения Broadcast и Expirience, не говоря уж о постоянной работе над драйверами. Еще одна важная задача, стоящая перед фирмой – развитие технологий нейросетей и искусственного интеллекта, которые уже стали новым трендом в IT-индустрии, заменившим метавселенные и криптовалюты.