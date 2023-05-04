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Как сообщает издание «РБ Спорт» со ссылкой на представителей пресс-службы «Матч ТВ», канал вынужденно прекратит использование дронов-мультикоптеров для съемок спортивных соревнований, в первую очередь – футбольных матчей РПЛ. Мера является вынужденной – власти Москвы, Санкт-Петербурга, а также соответствующих областей ввели запрет на использование БПЛА после атаки беспилотников на Кремль.
Команда «Матч ТВ» убеждена, что качество трансляций от отсутствия аэросъемки не пострадает – стадионы клубов РПЛ в любом случае оборудованы достаточным количеством камер, не стоит забывать и о вкладе в обеспечение достойной картинки профессиональных операторов. Эксперты и многие зрители оценили решение телеканала положительно – футбольные матчи являются точками повышенного скопления людей, поэтому вопрос обеспечения безопасности в данном случае является первостепенным. Что же касается получения качественного обзора футбольного поля с высоты – для этого могут использоваться не только беспилотники, но и камеры, с высокой скоростью перемещающиеся над газоном при помощи специальных моторов и тросов. Конечно, подобным оборудованием оснащены не все стадионы, но на большинстве арен топовых клубов оно имеется.