Соответствующие бренды часто принадлежат крупным торговым сетям

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Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на информацию, полученную от представителей торговой сети «М.Видео-Эльдорадо», а также некоторых других ритейлеров, в первом квартале 2023 года кнопочные телефоны российских брендов впервые обошли по продажам зарубежных конкурентов – соотношение составляет примерно 60 на 40 процентов. Во многом на динамику продаж повлияли санкции и уход из России части компаний, но дело не только в этом.

Многие российские бренды смартфонов, кнопочных телефонов и другой техники принадлежат крупным ритейлерам, таким, как DNS или Ситилинк, что упрощает и удешевляет их продвижение, а также позволяет предлагать их по привлекательным для покупателей ценам. Кнопочные телефоны часто приобретаются для детей и пожилых людей – доля таких устройств в общих продажах составляет примерно 15%.

Значительную роль в росте популярности российских телефонов сыграл уход с рынка финской компании Nokia – годом ранее она владела 18-20% отечественного рынка, сейчас же – лишь 3-4%. За освободившуюся нишу активно борются несколько брендов. Так, DEXP продвигается сетью DNS, F+ – дистрибутором «Марвел», а Fontel – оператором «МегаФон». В целом же обладающих хоть сколько-нибудь значимой долей российских брендов на рынке не менее десятка.

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Средняя стоимость приобретаемого в России кнопочного телефона составляет 1.5-1.7 тысячи рублей. Как считают эксперты, их растущая популярность связана еще и с опасениями части пользователей по поводу возможного ограничения функциональности смартфонов на Android и iOS. А еще кнопочные телефоны несложно производить – для них можно использовать устаревшие электронные компоненты, которые производятся в Китае в огромных количествах и продаются по бросовым ценам.