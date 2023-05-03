В замене могут нуждаться разве что блоки аккумуляторных батарей и некоторые мелкие детали

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В период с 2008 по 2011 год компания Tesla, ассоциирующаяся у большинства интернет-пользователей с ее гендиректором, американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, произвела чуть больше 2 тысяч электрокаров Tesla Roadster. Как выяснилось, про три экземпляра все просто-напросто забыли – они провели около 13 лет в морских транспортировочных контейнерах в Китае.

История развивалась так: гражданин Китая заказал 3 Tesla Roadster, и их доставили в один из портов Поднебесной. Тем не менее, в дальнейшем покупатель от них отказался, и машины остались в контейнерах – опломбированные и с нулевым пробегом. В настоящий момент новый владелец пытается найти на них покупателя – по одному экземпляру модели предлагаются от 70 тысяч долларов, если же кто-то решит выкупить все три, продавец готов сделать значительную скидку, согласившись на 150 тысяч долларов.

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В целом, судя по фотографиям, электромобили отлично сохранились, единственное, что вызывает опасения – это их аккумуляторные батареи. За более, чем 10 лет они могли достичь такого уровня разрядки, после которого емкость критически падает, и восстановить ее не представляется возможным. С высокой долей вероятности не удастся и зарядить аккумуляторы машин стандартным способом – батареи придется менять на новые.