Большинство геймеров выбирают видеокарты начального и среднего игрового сегмента

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Популярный игровой сервис Steam опубликовал статистику за апрель 2023 года – в первую очередь большинство геймеров интересует, как изменился топ наиболее популярных на площадке видеокарт. Первое место с большим отрывом держит игровой графический ускоритель начального уровня GTX 1650, потеснивший заслуженную GTX 1060. «Бронза» - у более свежей видеокарты, RTX 3060 поколения Ampere.

Примечательно, что в топ-10 нет ни одной видеокарты AMD, а также ни одного не только флагманского, но даже субфлагманского графического ускорителя – RTX 3070 таковым считать уже нельзя. Кстати, о флагманах – наличием RTX 4090 могут похвастаться почти полпроцента пользователей Steam, а еще 0.3% могут назвать себя гордыми обладателями RTX 4080. Доля RTX 4070 Ti составляет 0.4%, а «четыре тысячи семидесятой» без приставки Ti в статистике пока нет – она вышла совсем недавно.

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Если говорить строго о видеокартах AMD, то первое место по статистике занимает встроенная в APU графика, а на втором и третьем располагаются старенькие и морально устаревшие RX 580 и RX 570. Пару лет назад их еще можно было рекомендовать к покупке, например, на вторичном рынке, сейчас же это нецелесообразно. Если резюмировать, то результаты такие: графические ускорители NVIDIA доминируют, что же касается наиболее популярных ценовых сегментов – это начальный игровой, начально-средний игровой и средний.