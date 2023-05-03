Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России задекларирован ввоз 20 000 базовых станций Ericsson, хотя компания ушла из страны
Об этом сообщает издание "Коммерсант"
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Телекоммуникационная компания Ericsson официально прекратила свою деятельность в России еще в прошлом году, ограничившись предоставлением поддержки и гарантии, то есть выполнением обязанностей, предусмотренных заключенными договорами. Тем не менее, как пишет «Коммерсант», зарегистрированное в начале 2023 года ООО «Макскомм» задекларировало ввоз 20 тысяч базовых станций на общую сумму примерно в 20-30 миллионов долларов. Как удалось выяснить журналистам, устройства произведены в Бразилии, Китае, Швеции, Эстонии, Индии и Польше. В компании «Макскомм» информацию пока никак не прокомментировали.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее примерно по 20 тысяч базовых станций в год закупал каждый из крупнейших российских операторов. Как предполагают эксперты, возможно, оборудование приобретается одной из отечественных телекоммуникационных компаний через посредника, причем, судя по размеру партии, заказчик уверен, что устройства удастся активировать и использовать. Возможно, в схеме задействована и сама Ericsson, которой вряд ли хочется терять прибыль из-за санкций, но в настоящий момент это лишь предположения. Комментариев от представителей Ericsson СМИ также получить не удалось.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #ericsson #телекоммуникации #базовые станции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Главком сил НАТО в Европе: Россия побеждает в боевых действиях
В Украине опровергли информацию ЧВК «Вагнер» о гибели командующего территориальной обороной
ЧВК «Вагнер» отправляет в Госдуму письма от имени погибших бойцов, чтобы попросить боеприпасы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин сообщил о возможной ликвидации командующего теробороны ВСУ [Обновлено]
1
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
13
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
11
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
38
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
24
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
19
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
17
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
3
Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
7
Минобороны Италии пояснило, почему Украина получает только старые и нерабочие гаубицы M109L
5
Acer Arc A770 Predator теперь можно купить всего за 339 долларов
3
Рекомендованная стоимость RTX 4090 Founders Edition в очередной раз упала: теперь на 9%
+
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
1
Энтузиаст наглядно показал на видео сколько золота можно добыть из 80 тысяч штырьков-контактов
3
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
15
Иранские ударные дроны-невидимки Саегех-2, Saegheh и Simorgh способны уничтожить ПВО Украины
6
Британская разведка подчеркнула эффективность российских оборонительных сооружений
5
Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла упреждающий удар по тыловым базам контрнаступления ВСУ
6
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
Старый процессор снизит привлекательность смартфона Pixel 8
1

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
85
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
11
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
12
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
21
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
27
Турция приступила к лётным испытаниям тяжелого ударного вертолета T929 ATAK-2
2
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Natural Selection 2 - краткое описание игры
+
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
+

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
13:19
тебе либо 13 лет, либо ты сетка. какую же чушь ты несешь
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
vurdalakec
13:15
Дяденьки подскажите пожалуйста, есть живая мат.плата Epox 9NPA+Ultra , так же есть куча мёртвых плат с твердотельными конденсаторами, хочу заменить все электролитические конденсаторы на Epox. Вопро...
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
Дмитрий
13:08
RX 7950 XTX интересно 4090 догонит?
AMD подтверждает выпуск графической карты среднего уровня Radeon 7000 в этом квартале
Китя.
13:07
5800х3д во многих играх просто уходит в отрыв. при этом жестоко унижает даже более дорогие i9. В инете понять не могут как же он это делает вроде и частоты ниже и жор меньше.
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
Олег Тимофеев
13:06
Смех то плохой 86 человек и не разрешение вербовать уголовников это еще и снарядный голод добавили? Сурков ушел но дело начатое им живёт.
Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
vurdalakec
13:06
Прогнали редакторов и модераторов вот и результат.
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
dimon_volkov
13:06
Клавиатура swiftkey махом удаляется с телефона и ставится нормальная клавиатура без слежки и всякого ненужного хлама
Клавиатура Microsoft SwiftKey получает поддержку Bing AI
dimon_volkov
13:03
Ждём сборки, где эта херь будет отключена
Windows 11 вскоре перейдет на файловую систему ReFS вместо NTFS
Анатолий Молдаванов
12:56
Ну это нормально. Значит лучше реально подождать пару-тройку поколений RYZEN, и уже потом переходить. 5800X3D ещё вытянет пару-тройку поколений видеокарт, начиная с 4080 в 4к.
Asus добавила предупреждение о разгоне ОЗУ после случаев выгорания процессоров Ryzen 7000
sirkuramov
12:53
Если тебе что-то не нравится в РОZZИИ, значит ты хохол и здохнешь, а мы попадем в рай! 😂😂
Китай поддержал резолюцию в ООН, где действия России называются агрессией по отношению к Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем