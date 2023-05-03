Об этом сообщает издание "Коммерсант"

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Телекоммуникационная компания Ericsson официально прекратила свою деятельность в России еще в прошлом году, ограничившись предоставлением поддержки и гарантии, то есть выполнением обязанностей, предусмотренных заключенными договорами. Тем не менее, как пишет «Коммерсант», зарегистрированное в начале 2023 года ООО «Макскомм» задекларировало ввоз 20 тысяч базовых станций на общую сумму примерно в 20-30 миллионов долларов. Как удалось выяснить журналистам, устройства произведены в Бразилии, Китае, Швеции, Эстонии, Индии и Польше. В компании «Макскомм» информацию пока никак не прокомментировали.

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Ранее примерно по 20 тысяч базовых станций в год закупал каждый из крупнейших российских операторов. Как предполагают эксперты, возможно, оборудование приобретается одной из отечественных телекоммуникационных компаний через посредника, причем, судя по размеру партии, заказчик уверен, что устройства удастся активировать и использовать. Возможно, в схеме задействована и сама Ericsson, которой вряд ли хочется терять прибыль из-за санкций, но в настоящий момент это лишь предположения. Комментариев от представителей Ericsson СМИ также получить не удалось.