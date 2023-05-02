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Как сообщают российские СМИ, Федеральная налоговая служба намерена провести масштабную проверку доходов популярных блогеров, в первую очередь, занимающихся инфобизнесом. По информации журналистов, многие контент-мейкеры могли использовать различные способы уклонения от уплаты налогов – широкую огласку в медиа в последнее время приобрело так называемое «дело Блиновской». Создательницу «марафонов желаний», отправленную под домашний арест, обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере – речь может идти более, чем о 900 миллионах рублей. Помимо Блиновской, за последние два месяца следователи возбудили уголовные дела против Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной – они могли недоплатить налогов на 300 миллионов и 120 миллионов рублей соответственно.
Как считают эксперты, некоторые популярные блогеры-инфобизнесмены могут попытаться в ближайшее время покинуть Россию, чтобы избежать уголовной ответственности. Другим же придется тем или иным способом легализоваться – информированные собеседники сообщили журналистам, что ФНС взялась за дело серьезно, при этом налоговики сотрудничают со Следственным комитетом. Вывод из черного и серого секторов экономики инфобизнеса – лишь часть масштабного плана по повышению собираемости в стране налогов.