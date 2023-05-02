Компании не помешали даже санкции и нарушение логистических цепочек

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В 2022 году российская экономика столкнулась с беспрецедентными санкциями, и многим компаниям, включая крупных ритейлеров, пришлось к ним адаптироваться, что повлекло за собой перебои в поставках некоторых товаров и увеличение затрат на логистику, а также повышение времени доставки продукции. Тем не менее, некоторые торговые сети смогли даже извлечь из сложившейся ситуации выгоду – так, ритейлер DNS отчитался о получении по итогам 2022 года рекордной выручки и прибыли.

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Выручка зарегистрированной во Владивостоке ООО «ДНС Ритейл» составила примерно 597 миллиардов рублей, что на 6.2% больше, чем в 2021 году. Чистая же прибыль увеличилась на внушительные 52% год к году, достигнув 37,65 миллиардов рублей. В настоящий момент на территории России работает более 2.5 тысяч магазинов DNS – они расположены в 1170+ населенных пунктах. Вышел ритейлер и на международный рынок, открыв сеть торговых точек в Казахстане, но там задействовано другое юридическое лицо, поэтому в статистике выше прибыль и выручка казахтанских магазинов не учитываются. Согласно оценкам аналитической компании INFOLine, DNS входит в топ-10 крупнейших российских ритейлеров, занимая в этом списке шестое место.