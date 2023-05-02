Как сообщает российское издание РИА «Новости», ссылающееся на информацию, полученную от руководителя компании «Русдронопорт» Николая Ряшина, в РФ в ближайшее время появятся специальные постаматы, посылки в которые будут доставляться при помощи дронов. Использование постаматов гораздо более безопасно, чем адресная доставка дронами, поскольку позволяет проверить и отработать маршруты, тем самым предотвратив возникновение нестандартных ситуаций.
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Постаматы-«дронопорты» занимают около трех квадратных метров и способны беспроблемно функционировать при температурах от -20 до +45 градусов по Цельсию. Их можно будет размещать не только в городах и других населенных пунктах, но и в труднодоступной местности. На первом этапе каждый постамат сможет хранить только до двух посылок, в дальнейшем же их характеристики могут быть улучшены. Что же касается почтовых дронов – они способны транспортировать посылки весом до 5 кг на расстояние до 15 км, при этом дронопорт позволяет в автоматическом режиме подзарядить или заменить аккумуляторную батарею беспилотника.
Разумеется, получатель посылок сможет отслеживать их передвижение, также предусмотрена передача контроля над дроном оператору. Прототип дронопорта уже создан – по плану, серийное производство должно начаться в этом году. По мнению Николая Ряшина, основные задачи, стоящие сейчас перед компанией – работа над упрощением конструкции постаматов и дронов, а также повышение их надежности и отказоустойчивости.