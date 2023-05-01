Оценки по поводу количества пришедших значительно разнятся

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Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов анонсировал проведение первомайской онлайн-демонстрации на одном из серверов игры Minecraft вблизи созданного неизвестным автором памятника Владимиру Жириновскому. Как сообщают российские СМИ, мероприятие действительно прошло, хотя оценки по поводу количества посетивших его значительно разнятся. В партии говорят о 12 тысячах пришедших, большинство же журналистов отечественных изданий называют более скромные цифры – от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Особенность сервера, на котором проходила демонстрация – в наличии жестких ограничений. По информации «Фонтанки», он не способен единовременно принять более 100 человек, поэтому многие желающие банально не смогли подключиться в назначенное время. Также на сервере было запрещено что-либо строить, добывать или разрушать – такие правила были установлены с целью предотвратить возможный вандализм.

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Памятники Жириновскому существуют не только в онлайн-формате – так, в начале апреля, спустя год со смерти политика, на Новодевичьем кладбище был открыт мемориал. На церемонии присутствовали многие депутаты Госдумы и ее спикер Вячеслав Володин, зачитавший телеграмму Владимира Путина, в которой президент рассказал о патриотизме Жириновского и отметил его роль в решении стоящих перед государством задач.