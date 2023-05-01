Он разработан столичной компанией "Автономика"

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Как пишет издание РИА «Новости» со ссылкой на информацию, полученную от мэра Москвы Сергея Собянина, в российской столице в настоящий момент работает как минимум 112 стартапов, связанных с робототехникой и роботостроением. Некоторые из этих компаний уже демонстрируют практические успехи – так, на московских улицах можно вживую увидеть робота-уборщика «Пикселя» от фирмы под названием «Автономика».

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Сообщается, что робот, пока функционирующий под присмотром оператора-человека, способен не только заниматься подметанием мусора, но и проводить влажную уборку. Модель спроектирована российскими и белорусскими специалистами и рассчитана на 16 часов работы в сутки. По информации журналистов, в разработке у московских компаний находится еще много перспективных роботов – среди них можно отметить, например, робота-охранника «Гумич» и автоматизированную машину для выпечки блинов «Блиндозер». Создание роботов и дронов – это крайне перспективные отрасли, которые при грамотном их развитии способны принести значительную пользу как экономике страны, так и ее гражданам. В качестве примера здесь можно привести Китай – в Поднебесной давно уже уделяют таким высокотехнологичным сферам деятельности достаточное внимание.