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Многие любители компьютерных и мобильных игр слышали о таком проекте, как Genshin Impact – это китайская приключенческая ролевая игра с открытым миром и анимешной графикой, включающая в себя систему монетизации «гача», которая, в свою очередь, напоминает интернет-казино, но больше – капсульные торговые автоматы. Genshin Impact обладает огромной популярностью и приносит своим создателям, компании miHoYo, колоссальную прибыль.
Несколько дней назад, 26 апреля, вышла еще одна игра от miHoYo – Honkai: Star Rail. В ней присутствуют как научно-фантастические, так и фэнтезийные элементы, причем первых значительно больше, одна же из основных особенностей проекта – посещение различных планет. Как и Genshin Impact, Honkai: Star Rail эксплуатирует систему «гача», при этом боевая система игры значительно отличается от той, что была в предшествующем проекте – она пошаговая. Тем не менее, несмотря на то, что многие современные игроки не слишком любят пошаговые бои, за первые сутки после выхода игра была скачана более 20 миллионов раз, побив рекорд Genshin Impact. Компания miHoYo выразила благодарность игрокам и пообещала выдать дополнительные награды. В настоящий момент Honkai: Star Rail доступна на ПК, iOS и Android, в будущем же она выйдет еще и на PS4 и PS5.