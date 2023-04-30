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Китайская компания BYD, являющаяся одним из главных конкурентов Tesla, отчиталась о росте прибыли в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на внушительные 400%. Как считают эксперты, добиться столь впечатляющих результатов фирме позволил выпуск бюджетного электромобиля BYD Seagull стоимостью менее 14 тысяч долларов. Модель способна проехать без необходимости пополнения запаса энергии более 320 км, а количество предзаказов на нее превысило 10 тысяч только за первые сутки.
Как недавно признал гендиректор Tesla, знаменитый предприниматель и миллиардер Илон Маск, BYD, возможно, является главным конкурентом его компании. Солидарны с Маском и аналитики – китайский производитель предлагает широкий ассортимент транспортных средств, а также располагает собственной технологией аккумуляторных батарей. Также BYD стремительно занимает ниши, в которых Tesla еще не представлена – в первую очередь это бюджетный, массовый сегмент, что и иллюстрирует выпуск Seagull. Сама компания прогнозирует, что уже в этом году может превзойти Tesla по продажам, и даже если этого пока не случится, американской фирме в любом случае следует оперативнее выпускать новые электрокары, поскольку на рынок транспортных средств с электродвигателями вышли практически все крупные традиционные автопроизводители и многие стартапы.