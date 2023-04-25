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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Tesla пытается лишить владельцев старых электрокаров Model X и Model S вечной бесплатной зарядки
Компания предлагает обменять машины на новые взамен на отказ от упомянутой в заголовке привилегии
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Когда Tesla Model X и Model S только выходили на рынок, компания предлагала покупателям бесплатно заряжаться на станциях Supercharger до истечения жизненного цикла этих электромобилей. Тем не менее, в дальнейшем фирма, ассоциирующаяся у многих интернет-пользователей со своим гендиректором, эксцентричным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, отказалась от подобных избыточно щедрых предложений. В настоящий момент Tesla готова даже обменивать старые машины Model X и Model S на новые взамен на отказ от бесплатной зарядки.

Как сообщает популярный ресурс Electrec, посвященный электрокарам, ранее Tesla предлагала за отказ от упомянутой привилегии скидку в размере 5000 долларов на покупку нового электромобиля. Также уточняется, что опция привязана не только к конкретной машине, но и к конкретному владельцу – если условный Джон продаст Model X условному Джейку, то последний уже не сможет бесплатно заряжать ее аккумуляторы.

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В настоящий момент Tesla дает возможность заряжать электрокар на станциях Supercharger бесплатно в течение 6 лет при обмене старого авто на новое и в течение 3 лет при покупке нового. Как считают эксперты, любые бессрочные предложения крайне невыгодны для компании, при этом возможность бесплатной зарядки в течение нескольких лет все равно выглядит привлекательной для клиентов и отличает Tesla от ряда других производителей. 

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#tesla #илон маск #электромобили #электрокары
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