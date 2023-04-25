Будет представлено большое количество различных модификаций

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Как сообщает популярный ресурс Igor's Lab, партнеры компании AMD могут представить собственные модификации новеньких графических ускорителей на майской выставке Computex 2023. Также, по информации представителей издания, AMD пока не приняла окончательного решения по поводу рекомендованной стоимости будущей видеокарты Radeon RX 7800. С одной стороны, компания хочет сделать модель более конкурентоспособной, чем недавно вышедшая RTX 4070 от NVIDIA, с другой же, для этого, вероятно, придется установить цену ниже 600 долларов, что ударит по рентабельности.

Создатель упомянутого ресурса Игорь Валлосек сообщил, что представители вендоров неофициально подтвердили планы показать на Computex 2023 Radeon RX 7600 и, возможно, Radeon RX 7700 XT. Обе видекарты, по предварительным данным, будут стоить менее 400 долларов – они ориентированы на массовую аудиторию, и позволить их себе смогут многие любители компьютерных игр.

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С вероятностью, близкой к 100%, можно говорить, что собственные модификации RX 7600 в рамках упомянутого мероприятия покажут такие вендоры, как XFX, Sapphire, PowerColor и ASRock – они работают эксклюзивно с AMD и не предлагают видеокарты NVIDIA. Другие компании, сотрудничающие также и с «зелеными» могут анонсировать свои версии «семь тысяч шестисотой» позднее. По слухам, RX 7600 получит чип Navi 33 с 2048 потоковыми процессорами. Также есть информация об использовании 32 МБ Infinity Cache.