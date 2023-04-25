Спрос на новинку оказался слабее, чем ожидалось

реклама

По информации ресурса Igor's Lab, компания NVIDIA в ближайшие недели приостановит поставки чипов для графических ускорителей GeForce RTX 4070 – спрос на новинку оказался гораздо ниже ожидаемого, и некоторые ритейлеры уже предлагают «четыре тысячи семидесятые» по ценам ниже рекомендованной. Как отмечают эксперты, времена майнинг-лихорадки и дефицита, когда почти любые поступающие в продажу графические ускорители моментально сметались покупателями, ушли в прошлое, и вряд ли вернутся в ближайшее время. Примечательно, что полностью прекращать выпуск чипов, даже временно, NVIDIA не планирует – темпы производства будут лишь снижены.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По мнению команды Igor's Lab, рынок графических ускорителей в настоящий момент находится в состоянии поляризации – одни пользователи приобретают флагманские решения, такие, как RTX 4090 (при этом RTX 4080 по-прежнему продается куда хуже), другие же заинтересованы в моделях начального, бюджетного и среднего игровых сегментов. При этом продвинутый и субфлагманские сегменты остаются менее востребованными. Такое поведение потребителей вполне объяснимо – в свое время видеокарты RTX 2070 и RTX 3070 выходили с рекомендованной ценой в 499 долларов США, RTX 4070 же предлагается за 599 долларов. Для части геймеров 500 долларов за графический ускоритель – это психологическая отметка, которую они пока не могут переступить. Возможно, в топе продаж пропишется одна из будущих карт – RTX 4060 Ti или RTX 4060.