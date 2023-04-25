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По информации ресурса Igor's Lab, компания NVIDIA в ближайшие недели приостановит поставки чипов для графических ускорителей GeForce RTX 4070 – спрос на новинку оказался гораздо ниже ожидаемого, и некоторые ритейлеры уже предлагают «четыре тысячи семидесятые» по ценам ниже рекомендованной. Как отмечают эксперты, времена майнинг-лихорадки и дефицита, когда почти любые поступающие в продажу графические ускорители моментально сметались покупателями, ушли в прошлое, и вряд ли вернутся в ближайшее время. Примечательно, что полностью прекращать выпуск чипов, даже временно, NVIDIA не планирует – темпы производства будут лишь снижены.
По мнению команды Igor's Lab, рынок графических ускорителей в настоящий момент находится в состоянии поляризации – одни пользователи приобретают флагманские решения, такие, как RTX 4090 (при этом RTX 4080 по-прежнему продается куда хуже), другие же заинтересованы в моделях начального, бюджетного и среднего игровых сегментов. При этом продвинутый и субфлагманские сегменты остаются менее востребованными. Такое поведение потребителей вполне объяснимо – в свое время видеокарты RTX 2070 и RTX 3070 выходили с рекомендованной ценой в 499 долларов США, RTX 4070 же предлагается за 599 долларов. Для части геймеров 500 долларов за графический ускоритель – это психологическая отметка, которую они пока не могут переступить. Возможно, в топе продаж пропишется одна из будущих карт – RTX 4060 Ti или RTX 4060.