Владелец системы сообщил об этом на Reddit, приложив доказательства

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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в социальных сетях и на тематических форумах появляется все больше информации о вышедших из строя процессорах AMD Ryzen сокета AM5, оснащенных 3D-кэшем, а также материнских платах для них. Безусловно, самым известным является случай, когда профессиональный оверклокер и видеоблогер Роман «der8auer» Хартунг вывел чип AMD Ryzen 9 7950X3D из строя, подав на него слишком высокое напряжение. При этом использовалась материнская плата ASUS ROG X670E Crosshair Extreme и фирменное ПО тайваньской компании. После этого ASUS пообещала выпустить обновление и запретить увеличения напряжения до значений, превышающих 1.35В.

На этот раз не повезло одному из пользователей Reddit – тот рассказал о произошедшем инциденте, приложив фотодоказательства. Его процессор AMD Ryzen 7 7800X3D внезапно «сгорел», также выведя из строя и материнскую плату. Примечательно, что представитель популярного Youtube канала GamersNexus связался с автором сообщения и предложил выкупить у него пострадавшие комплектующие по полной розничной стоимости. Вероятно, команда проекта хочет провести собственное расследование инцидента.

Некоторые комментаторы предположили, что виновата может быть именно материнская плата – топикстартер использовал модель ASUS ROG STRIX X670-E, при этом выход из строя не был вызван повышенной нагрузкой – CPU находился в режиме ожидания, при этом скорость вращения вентиляторов системы охлаждения была зафиксирована на максимальной отметке. После разборки ПК владелец увидел следы вздутия и выгорания на контактной площадке процессора и сокете материнской платы соответственно. Увеличивал ли он напряжение при помощи предоставляемого ASUS софта – неизвестно. Но возможность повышения вольтажа посредством программного обеспечения от производителя МП при заблокированной функции BIOS выглядит недосмотром или ошибкой.

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