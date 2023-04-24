Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
Владелец системы сообщил об этом на Reddit, приложив доказательства
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

реклама

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в социальных сетях и на тематических форумах появляется все больше информации о вышедших из строя процессорах AMD Ryzen сокета AM5, оснащенных 3D-кэшем, а также материнских платах для них. Безусловно, самым известным является случай, когда профессиональный оверклокер и видеоблогер Роман «der8auer» Хартунг вывел чип AMD Ryzen 9 7950X3D из строя, подав на него слишком высокое напряжение. При этом использовалась материнская плата ASUS ROG X670E Crosshair Extreme и фирменное ПО тайваньской компании. После этого ASUS пообещала выпустить обновление и запретить увеличения напряжения до значений, превышающих 1.35В.

На этот раз не повезло одному из пользователей Reddit – тот рассказал о произошедшем инциденте, приложив фотодоказательства. Его процессор AMD Ryzen 7 7800X3D внезапно «сгорел», также выведя из строя и материнскую плату. Примечательно, что представитель популярного Youtube канала GamersNexus связался с автором сообщения и предложил выкупить у него пострадавшие комплектующие по полной розничной стоимости. Вероятно, команда проекта хочет провести собственное расследование инцидента.

Некоторые комментаторы предположили, что виновата может быть именно материнская плата – топикстартер использовал модель ASUS ROG STRIX X670-E, при этом выход из строя не был вызван повышенной нагрузкой – CPU находился в режиме ожидания, при этом скорость вращения вентиляторов системы охлаждения была зафиксирована на максимальной отметке. После разборки ПК владелец увидел следы вздутия и выгорания на контактной площадке процессора и сокете материнской платы соответственно. Увеличивал ли он напряжение при помощи предоставляемого ASUS софта – неизвестно. Но возможность повышения вольтажа посредством программного обеспечения от производителя МП при заблокированной функции BIOS выглядит недосмотром или ошибкой.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #asus #ryzen #материнская плата #am5
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
GeForce RTX 4070 в Германии продаётся более чем в два раза лучше конкуренток от AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
6
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
11
В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
1
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
28
Google отстает в разработке ИИ, поэтому объединяет подразделения Brain Division и DeepMind
+
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
+
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
9
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
Низкий спрос на видеокарты вынудил NVIDIA снижать цены – GeForce RTX 4060 Ti будет стоить $400
21
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
6
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
1
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
31
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
GTX 1660 Ti и RTX 3050 сравнили в играх — близкая производительность, но стоит ли экономить
21
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
2
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
Планирующие авиабомбы ВКС РФ заставили крепко задуматься США и Украину и начать искать противоядие
1

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
12
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
22
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
24
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
21
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
61
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
5
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
96
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
6
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
09:40
в серверах другой сокет. а ам5 это новый сокет. с такой странной не доработкой ввиде толстенной крышки. амд могла бы сделать толще текстолит. и уменьшить толщину крышку.
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
ChandlerXAAP
09:39
Есть статистика, что в основном прогар происходит на мат платах от Asus
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
Lurker-beta
09:39
хз почему видео не вставили, но на видео, с которого взяли верхнее фото ракеты действительно летят куда попало.
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
Aleksey Smirnov
09:38
Помогают=погамают? Тогда логично. Я сам уже дед, меня донатить хрен заставишь х)
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
linux4ever
09:34
Этому сокету на эпиках и трипперах уже 6 лет.
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
Omon-Ra
09:31
пожалуй 5600х сменю на 5800х3д и буду сидеть несколько лет
Очередной процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вышел из строя вместе с материнской платой ASUS
Megagad
09:30
Э! Леший! А где Тремалрайты? Или уже не любы? Вроде Thermalright Silver Arrow как раз имеет ЧЕТЫРЕ трубки, не?
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
Misha hm
09:30
Уважаемый автор, что-нибудь сам смотришь из этого? (без сарказма)
Итоги гоночного уик-энда 22-23 апреля
Megagad
09:27
Есть три вида лжи: Лож Наглая лож Статистика ;)
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
Зося Шах
09:26
Глупо это ты свои статейки через чатжпт генериш паулик
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем