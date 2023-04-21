Дешевеют и некоторые другие накопители, несмотря на не самый оптимальный для потребителей курс рубля

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Несмотря на то, что курс рубля, мягко говоря, не радует, и за один доллар на момент написания данной новости дают 81-82 «деревянных», некоторые компьютерные комплектующие не только не дорожают, но даже дешевеют – например, такое можно сказать о твердотельных накопителях. Так, проверенный годами, обладающий отличными скоростными показателями в любых сценариях использования и невероятно надежный SSD Samsung 980 Pro объемом 2 терабайта можно приобрести менее, чем за 17 тысяч рублей. Предлагается он по такой цене в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей стране, и это отличный выбор как для производительной геймерской конфигурации, так и для мощной рабочей станции.

Пользователи, которым нужна бескомпромиссная производительность в рамках возможностей, обеспечиваемых четвертой версией интерфейса PCI-Express, могут обратить внимание на новый флагманский твердотельный накопитель южнокорейской корпорации под названием Samsung 990 Pro. Здесь стоит напомнить, что компания не только самостоятельно выпускает контроллеры с прошивками и программное обеспечение, но и производит чипы памяти. Полностью вертикально интегрированное производство позволяет Samsung занимать одну из лидирующих позиций на рынке SSD и поддерживать стабильно высокое качество продукции.

Одним из лучших вариантов для компьютеров и ноутбуков, поддерживающих только третью версию интерфейса PCI-Express, будет другой SSD – Samsung 970 Evo Plus. При этом стоит учитывать, что в настоящий момент модель в российских магазинах несколько переоценена, и, с учетом завышенной цены, лучше обратить внимание на более доступные решения, например, на двухтерабайтный ADATA XPG SX8100, предлагающийся ритейлерами менее, чем за 11 тысяч рублей.

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Если вы хотите проапгрейдить старый компьютер или ноутбук при помощи твердотельного накопителя, подключающегося посредством интерфейса SATA III, из недорогих вариантов вам хорошо подойдет, например, Kingston A400 емкостью 960 гигабайт. Несмотря на то, что это весьма доступный по цене SSD, разница в производительности в операциях случайного чтения и записи по сравнению с жесткими дисками выходит колоссальная, и операционная система становится гораздо отзывчивее.