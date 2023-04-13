Российская национальная валюта опустилась до уровня примерно 82 единиц за доллар

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Курс рубля пробил отметку в 82 единицы за доллар – столько российская национальная валюта стоила ровно год назад, в апреле 2022. Но тогда для слабой позиции «деревянного» были объективные причины – российская экономика еще не успела приспособиться к санкциям, а бизнес не смог столь оперативно наладить новые деловые связи и протестировать альтернативные логистические цепочки. Сейчас же стоимость рубля повергает многих отечественных потребителей в уныние – цифровая и бытовая техника дорожают, не становятся дешевле и компьютерные комплектующие.

Так, если совсем недавно флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 можно было приобрести в магазинах «Ситилинк» или «Регард» менее, чем за 140 тысяч рублей, сейчас наиболее доступное предложение из тех, что стоит рассматривать – 157 тысяч. Возможно, для кого-то подобная разница и не играет роли, но многие продвинутые геймеры-энтузиасты копят на желанную видеокарту месяцами или берут ради нее кредит, и прибавка в стоимости более 10% в данном случае для них существенна.

Подорожала и NVIDIA GeForce RTX 4080 – многие любители компьютерных игр надеялись, что скоро она будет предлагаться менее, чем за 100 тысяч рублей, но сейчас Титаник этих надежд разбился об айсберг слабеющего рубля. Самые недорогие (разумеется, относительно) модификации «четыре тысячи восьмидесятой» стоят 108-109 тысяч рублей, и это еще более-менее адекватная стоимость, если учесть жадность наших ритейлеров и нестабильность рынка.

С GeForce RTX 4070 Ti ситуация получше – версии Palit GamingPro и Palit GamingPro все еще можно взять за 82 тысячи рублей, хотя более продвинутые стоят более 90 тысяч. Для разрешения 4K эта видеокарта уже слабовата, зато ее возможностей более, чем достаточно для комфортного гейминга в QuadHD и FullHD, причем с трассировкой лучей. А вот с RTX 3070 все довольно печально – подавляющее большинство модификаций предлагаются более, чем за 50 тысяч рублей, хотя еще в прошлом месяце стоили не более 45-47 тысяч.

Хуже всего дела обстоят в бюджетном игровом сегменте – так, RTX 3050 в некоторых магазинах уже раскупили. В московском Ситилинке карточку найти еще можно, но приличные, не одновентиляторные версии стоят от 29-30 тысяч рублей. В подобной ситуации куда привлекательнее смотрится AMD Radeon RX 6600, которую также можно приобрести примерно за 30 тысяч. Что будет с ценами дальше – зависит от динамики курса рубля, но даже если национальная валюта укрепится, ритейлеры не будут так же спешно снижать цены, как поднимали их.





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