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США могут ввести санкции против «Лаборатории Касперского»
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Как сообщает со ссылкой на инсайдеров The Wall Street Journal, американские власти и регуляторы могут ввести дополнительные санкции против российской «Лаборатории Касперского» – в США считают, что компания может представлять угрозу национальной кибербезопасности. Тем временем, представители самой фирмы неоднократно заявляли, что не сотрудничают с российским или каким-либо иным правительством, а также не способствуют кибершпионажу. Государственными структурами США продукция «Лаборатории Касперского» перестала использоваться еще при президенте Дональде Трампе.

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В Министерстве торговли США в ответ на запрос журналистов не стали комментировать ситуацию по существу, но пояснили, что сейчас ведомство пересматривает и совершенствует правила информационной безопасности, предназначенные для защиты американских граждан от онлайн-угроз. Помимо всего прочего, новая концепция предусматривает возможность полного запрета того или иного приложения или программного обеспечения на территории страны. Некоторые юристы и правозащитники полагают, что такой подход можно называть цензурой, другие же говорят о приоритетности обеспечения национальной безопасности.

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