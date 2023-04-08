Они соответствуют стандарту 80 Plus Gold

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Компания EVGA презентовала новые блоки питания серии GE – они обладают достаточно высоким КПД, подтвержденным сертификатом 80 Plus Gold, а также низкими уровнями пульсации и шумов при работе, и отличной стабильностью напряжений. Всего в линейку вошли решения мощностью от 500 до 800 Вт, в дальнейшем же ассортимент с некоторой вероятностью может быть расширен.

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Новинки не обладают модульной системой подключения кабелей, поэтому отстегнуть ненужные провода не получится. Зато у БП имеется полупассивная система охлаждения – при низкой нагрузке вентилятор, отвечающий за активную фазу отвода тепла, не вращается. Блоки питания EVGA GE могут похвастаться полным набором необходимых защит, а также наличием пятилетней гарантии. Приобрести их можно будет примерно за 70-100 евро в зависимости от мощности – это не сверхбюджетный ценовой сегмент, но и явно не премиальный. Как скоро новинки можно будет встретить в продаже – не сообщается, но очевидно, что если они и доедут до России, то с некоторой задержкой. Как из-за санкций и проблем с логистикой, так и из-за не самого стабильного курса национальной валюты.