Первое место сохраняется за США

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Как сообщает издание «Коммерсант», Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют – впереди теперь лишь США. Примечательно, что законодательно-правовая база для криптодобытчиков в нашей стране по-прежнему находится на стадии разработки, о чем неоднократно говорили как депутаты Государственной Думы, так и представители Минцифры и других ведомств.

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В настоящий момент суммарные майнинговые мощности, размещенные в России, по оценкам BitRiver, превышают 1 ГВт. В США этот показатель в несколько раз больше и доходит до 3-4 ГВт. Кстати, всего 3 года назад первое место по майнингу в мире занимал Китай. Но в Поднебесной добычу криптовалют запретили на законодательном уровне, поэтому майнеры перенесли свои мощности в другие страны. Похожая ситуация в конце 2021 года складывалась и с Казахстаном – тогда он опережал РФ, но сейчас, по оценкам специалистов, там не более 100 МВт майнинговых ферм. К исходу майнеров из Казахстана в РФ также привели законодательные ограничения. И, как считают эксперты, если требования к криптодобытчикам в нашей стране станут слишком жесткими, последние будут искать другие «гавани» – как правило, криптоэнтузиасты не любят платить завышенные налоги.