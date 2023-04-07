Предсказания разных экспертов по этому вопросу сильно разнятся

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Как сообщает TechSpot, в прошлом году рынок геймерских ПК пережил значительный спад. При этом, по мнению аналитиков Jon Peddie Research, подобная тенденция продолжится и в этом году, а вот в 2024 и в 2025 можно будет рассчитывать на рост, если не будет новых политических, экономических или иных глобальных потрясений, подобных финансовому кризису 2008 года либо пандемии коронавируса.

Специалисты GPR полагают, что к 2025 году суммарные продажи в сегменте игровых ПК возрастут на 5 миллиардов долларов и составят примерно 47 миллиардов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, конкретно в 2023 году рынок может и вовсе просесть до 37 миллиардов – как из-за высокой инфляции, так и из-за того, что многие пользователи закупились цифровой техникой за время локдаунов, и пока не спешат ее обновлять.

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Прогнозы сторонних экспертов по поводу динамики на рынке ПК довольно противоречивы – среди факторов, которые способны повлиять на нее положительно, называются, например, провал сервисов облачного гейминга, а также все более широкое распространении индустрии цифровых развлечений, которые в современном мире уже не воспринимаются как «ненормальные». Среди факторов, которые могут повлиять отрицательно – малое количество выходящих AAA-проектов высокого качества и удорожание многих компьютерных комплектующих.