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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Аналитики Jon Peddie Research прогнозируют рынку ПК спад в 2023 году и возвращение к росту в 2024
Предсказания разных экспертов по этому вопросу сильно разнятся
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Как сообщает TechSpot, в прошлом году рынок геймерских ПК пережил значительный спад. При этом, по мнению аналитиков Jon Peddie Research, подобная тенденция продолжится и в этом году, а вот в 2024 и в 2025 можно будет рассчитывать на рост, если не будет новых политических, экономических или иных глобальных потрясений, подобных финансовому кризису 2008 года либо пандемии коронавируса.

Специалисты GPR полагают, что к 2025 году суммарные продажи в сегменте игровых ПК возрастут на 5 миллиардов долларов и составят примерно 47 миллиардов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, конкретно в 2023 году рынок может и вовсе просесть до 37 миллиардов – как из-за высокой инфляции, так и из-за того, что многие пользователи закупились цифровой техникой за время локдаунов, и пока не спешат ее обновлять.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Прогнозы сторонних экспертов по поводу динамики на рынке ПК довольно противоречивы – среди факторов, которые способны повлиять на нее положительно, называются, например, провал сервисов облачного гейминга, а также все более широкое распространении индустрии цифровых развлечений, которые в современном мире уже не воспринимаются как «ненормальные». Среди факторов, которые могут повлиять отрицательно – малое количество выходящих AAA-проектов высокого качества и удорожание многих компьютерных комплектующих.

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#экономика #компьютеры
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