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Как сообщает ТАСС, за первые три месяца 2023 года в России было продано около 900 тысяч умных колонок – это вдвое больше, чем за тот же период 2022 года. Растущая популярность подобного рода устройств обусловлена как использованием производителями большого количества креативной рекламы, так и общим увеличением интереса российских потребителей к умному дому.
Разные российские ритейлеры приводят разную статистику – так, в «М.Видео-Эльдорадо» продажи умных колонок в штуках выросли в 2.2 раза. В МТС прирост оказался несколько меньше, но он все равно впечатляет – речь идет о 90%. Примечательно, что лидирующие позиции в топах продаж по сегменту занимают решения «Яндекса» – как указывают эксперты, фирма провела успешную маркетинговую кампанию, а также создала удачный образ своего голосового помощника «Алиса», который и эксплуатирует. Представители пресс-службы «Билайна» заявили, что ожидают дальнейшего роста спроса на умные колонки, который по итогам года может составить около 40%. Солидарны со специалистами компании и сторонние аналитики: устройства, имеющие отношение к умному дому, вызывают все больший интерес, особенно у молодежи и людей среднего возраста.