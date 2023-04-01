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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Китайская YMTC намерена в 2024 году запустить новую фабрику по производству флеш-памяти
Несмотря на наложенные США санкции
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По информации издания Financial Times, компания YMTC, являющаяся наиболее крупным в Китае производителем флеш-памяти, намерена в третьем или четвертом квартале 2024 года запустить дополнительные производственные мощности, несмотря на санкции США. Специалисты компании уверены, что даже при отсутствии поставок зарубежных компонентов фабрика будет запущена – на китайском рынке имеется необходимое оборудование. Так, YMTC уже работает с местными фирмами Naura Technology и Advanced Micro-Fabrication Equipment.

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По мнению китайских экспертов, запустив в 2024 году новое производство, компания сможет вновь успешно конкурировать с Samsung и Micron – в 2021 доля YTMC на глобальном рынке памяти достигла 5% против 1% 12 месяцами ранее. При этом руководство компании полагает, что и дальше сможет приобретать часть оборудования у голландской ASML – санкции касаются далеко не всех необходимых производителю инструментов. Также в планах YTMC – перенести часть оборудования со старого завода на новый. Проще говоря, последствия санкций будут отнюдь не такими катастрофическими, как ожидалось, хотя поначалу они действительно сильно повлияли на текущую деятельность компании.

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#китай #санкции #флеш-память #ymtc
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