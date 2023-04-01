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Как сообщают тематические ресурсы, японская компания Kioxia успешно создала прототип чипа памяти NAND с записью 7 бит в ячейку. Здесь стоит уточнить, что в настоящий момент в твердотельных накопителях массово используется память 3D TLC (3 бита в ячейку) и 3D QLC (4 бита в ячейку), при этом скоростные характеристики последней и ресурс ее перезаписи оставляют желать лучшего.
Если говорить об экспериментальной памяти Kioxia, то здесь и вовсе требуются экстремально низкие температуры – ведь контроллеру необходимо распознать аж 128 уровней заряда против 64 в случае 6-битной памяти или 8 в случае привычной компьютерщикам и геймерам 3D TLC NAND. В свое время даже 6-битные чипы требовали для нормального функционирования охлаждения до минус 196 градусов по Цельсию. Занятно, что обозначить новую память той или другой трехбуквенной аббревиатурой пока не удалось: HLC (Hepta-Level Cell) занята 6-битной памятью (Hexa-Level Cell), а SLC (Septi-Level Cell) — однобитовой. Напоследок стоит сказать о том, что по мнению инженеров, 7-битную память рано или поздно удастся применить в коммерчески выгодных продуктах, хотя в настоящий момент это кажется фантастикой. С другой стороны, накопители емкостью во много терабайт когда-то тоже были фантастикой.