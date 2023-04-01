Цены на них начинаются от 140 евро

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Тайваньская компания ASUS, как и многие другие производители материнских плат, презентовала свои первые модели на чипсете A620 сокета AMD AM5. В ассортимент пока вошли три новых решения – два из них относятся к серии TUF Gaming, а еще одно к Prime. Как и в случае GIGABYTE, фирма предпочла использовать форм-фактор Micro-ATX, логично сочтя, что полноразмерный ATX в данном случае будет избыточен.

Модели TUF Gaming A620M-Plus и TUF Gaming A620M-Plus WiFi, отличаются между собой…внезапно, наличием модуля Wi-Fi 6 у второй платы, и, соответственно, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. В остальном устройства схожи и предлагают пользователю четыре разъема DIMM DDR5 для модулей ОЗУ, пару M.2 PCI-Express слотов для быстрых твердотельных накопителей, 2.5-гигабитную сетевую карту и неплохой комплект портов.

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Prime A620M-A-CSM – это более доступная материнская плата, обладающая только одним разъемом M.2 и оснащенная не таким массивным радиатором в области зоны VRM. Зато и стоит она дешевле моделей из линейки TUF Gaming – если те предлагаются за 150-170 евро, то младшую МП можно приобрести за 140. При этом, как пишут многие пользователи на тематических ресурсах, с учетом того, что это наиболее доступный чипсет, цены могли бы быть и ниже.