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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Япония запретила экспорт в Россию дронов, фотокамер, оптоволокна и других товаров
Новые ограничения вступят в силу с 7 апреля 2023 года.
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Как сообщает издание Forbes, Япония расширила введенные в адрес России ограничения – с 7 апреля в страну нельзя будет поставлять тяжелую строительную технику, летательные аппараты, включая любые дроны, фототехнику, большой перечень электрооборудования и оптоволокно. По данным журналистов, причины принятия подобного решения являются политическими, что, впрочем, достаточно очевидно. Попадут под запрет и некоторые металлы и изделия из них, котлы, ковочные прессы, и многое другое – даже игрушки.

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По мнению многих экспертов, ужесточающиеся санкции и ограничения а адрес российской экономики ввергают ее во все большую зависимость от Китая, и в дальнейшем Поднебесная может стать в экономическом смысле для России «старшим партнером», чего допускать ни в коем случае не стоит, чтобы не оказаться в крайне невыгодной ситуации. Даже сейчас российские энергоресурсы продаются Китаю с большим дисконтом по сравнению с ценами, по которым их можно было продать западным странам, если бы не геополитическая ситуация и введенные санкции. Что же касается импортозамещения – в некоторых сферах оно более или менее успешно работает, но экономика ни одной страны не может функционировать в режиме автаркии – это просто невыгодно. Где-то оптимально производить микрочипы, где-то – добывать нефть, а где-то – выращивать пшеницу. Можно, конечно, попробовать вырастить пшеницу и в вечной мерзлоте, и при применении определенных технических решений это даже получится, но будет ли это выгодно?

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#россия #санкции #япония #ограничения
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