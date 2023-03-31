Весной ритейлеры могут устроить сезон скидок

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Как сообщает издание «Известия», в российских магазинах образовался избыток бытовой техники и электроники, а в некоторых торговых сетях – даже цифровых гаджетов. По информации журналистов, некоторые позиции приходится продавать со скидками в 10-20%, чтобы освободить место на складах. В первую очередь это касается крупногабаритных товаров – например, холодильников и стиральных машин. Опасаясь новых санкций и нарушения логистических цепочек, магазины ввозили некоторые товары с запасом, но переоценили спрос.

Спад продаж по некоторым позициям наметился еще в декабре, несмотря на предновогодний ажиотаж. В январе и феврале были зафиксированы крайне низкие показатели – эксперты объясняют это тем, что в условиях тревожного новостного фона и не растущих, а скорее даже падающих реальных доходов, граждане нередко предпочитают не приобретать новую технику, а ремонтировать старую. Также у многих потребителей не вызывают доверия ранее не представленные на отечественном рынке китайские бренды – как показывают опросы, их продукцию считают «ненадежной». Этот фактор легко отслеживается благодаря статистике продаж товаров таких брендов, как Apple и Samsung – их по-прежнему отлично покупают.

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Примечательно, что некоторые ритейлеры говорят не об уменьшении, а, напротив, об увеличении спроса, но, как отмечают эксперты, это касается в основном сегментов с большим количеством скидок и акций – подобного рода меры по стимулированию сбыта традиционно хорошо работают в нашей стране, как, впрочем, и во многих других. Также специалисты указывают на сезонный «период затишья» – желающие затовариться новой техникой сделали это в прошлом году, опасаясь исчезновения продукции западных брендов, а не успевшие к уходящему поезду закупились в предпразничные дни в декабре. Сейчас же продажи оставляют желать лучшего.