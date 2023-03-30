Производители чипов специально снижают объемы производства

Как сообщает TrendForce, снижение цен на оперативную память во втором квартале 2023 года ощутимо замедлится, хотя когда тренд на удешевление развернется – в настоящий момент неизвестно. Несмотря на то, что производители чипов, такие, как Micron и SK hynix, намеренно ограничили выпуск продукции, чтобы не отдавать ее за бесценок, у других участников цепочки поставок все еще сохраняются значительные складские запасы, поэтому эффект от принятых мер будет отсрочен.

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По мнению экспертов, OEM-производители ПК могут увеличить закупки ОЗУ из-за низких цен, при этом спрос на серверную память, вероятно, в ближайшее время останется низким. Аналогичная ситуация сложится и в сегменте DRAM для смартфонов, а также памяти для графических ускорителей – спрос не поднял даже бум нейросетей. Проще говоря, TrendForce прогнозирует уменьшение стоимости чипов памяти еще на 10-15%, хотя некоторые другие специалисты считают такие предсказания слишком оптимистичными и полагают, что в некоторых сегментах цена близка к наиболее низкой отметке, после которой хоть сколько-нибудь значительное дополнительное уменьшение практически невозможно.