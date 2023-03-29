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[Zero] За пост начислено вознаграждение
За 4 года объемы производства чипов на 300-мм кремниевых пластинах могут вырасти более, чем на треть
Такой прогноз выдала отраслевая ассоциация SEMI
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Как сообщает популярный ресурс Digitimes, отраслевая организация SEMI, отслеживающая деятельность большинства чипмейкеров, прогнозирует, что к 2026 году будут дополнительно запущено более 80 новых предприятий и линий, что позволить увеличить ежемесячный объем производства чипов на 300-нанометровых пластинах до 9.6 миллионов – это на 37% больше, чем в 2022 году. При этом, по информации SEMI, некоторые страны поднимутся в рейтинге поставщиков полупроводниковой продукции, другие же, напротив, опустятся. Наибольшего прироста специалисты ожидают от Китая – по их прогнозам, доля КНР вырастет с 22% до 25%, причем власти Поднебесной будут выделять предприятиям субсидии, льготы и прочие бонусы.

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На втором месте, как полагают эксперты SEMI, окажется Южная Корея с 23% доли, на третьем же – Тайвань, который, как правило, в таких случаях считают отдельно от Китая, поскольку у него иная экономическая система. Доля Японии может уменьшиться до 12%, а Америки – увеличиться до 9%, поскольку власти США предпринимают значительные усилия по привлечению на территорию страны передовых производств. Здесь можно вспомнить принятый недавно «Закон о чипах». При этом от Европы, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, большого прогресса не ожидается.

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#полупроводники #чипы #semi #300-мм
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