Средства нужны на повышение конкурентоспособности в OLED-сегменте

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Как сообщает издание Business Korea, подразделение LG Display планирует одолжить у материнской компании LG внушительную сумму в 1 триллион корейских вон, что примерно эквивалентно 771 миллиону американских долларов. Средства будут выделяться постепенно, в течение трех лет под 6.06% годовых, причем выплатить долг LG Display намеревается в течение года – грейс период же составит 24 месяца.

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По данным журналистов, деньги нужны LG Display для повышения конкурентоспособности в сегменте OLED-дисплеев – подобные финансовые вливания позволят не отстать от Samsung и других производителей. Компания намерена усилить свои позиции на рынке панелей для премиум-телевизоров, а также ускорить развитие в прочих отраслях. Среди них, например, игровые OLED-дисплеи и прозрачные панели. Не собирается LG Display забрасывать и автомобильный/электромобильный сегмент – все больше машин оснащаются мультимедийными системами с экранами. Стоит отметить, что займы у материнских, или, напротив, дочерних компаний – практика достаточно распространенная, и к ней прибегают многие фирмы, работающие в технологической и IT отрасли.