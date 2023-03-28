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Как сообщает издание «Ведомости», в России значительно вырос спрос на курсы по эзотерике и астрологии – посещаемость посвященных подобным темам ресурсов за год увеличилась более, чем в 10 раз. Подтверждают рост интереса к отрасли и маркетплейсы – на Ozon и Wildberries продажи карт таро, а также различных амулетов «от сглаза и порчи» увеличились примерно в 2 раза. Примечательно, что спрос на курсы личностного роста, напротив, снизился.
По мнению экспертов, интерес граждан к мистике и различным ненаучным явлениям, а также эзотерике и оккультизму повысился на фоне роста тревожных настроений и желания снизить неопределенность в будущем. Большинство опросов демонстрируют, что примерно половина россиян испытывают скорее тревожное, чем спокойное настроение. Пользуются высоким уровнем тревоги потребителей и продавцы, а также, например, специалисты по арбитражу трафика и всевозможного рода мошенники, тонко подмечающие нюансы общественных настроений, а также политической и экономической обстановки. К сожалению, многие люди предпочитают при росте тревоги не обращаться к психиатрам и психотерапевтам, несмотря на наличие большого количества частных клиник и специалистов, а использовать алкоголь или обращаться к иным сомнительным методам.