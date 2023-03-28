Сервис сообщил об этом официально

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Популярный игровой сервис Steam с начала следующего года прекратит поддержку устаревших операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 – об этом официально сообщила компания Valve на отдельной странице на сайте площадки. В данном случае прекращение поддержки означает также и прекращение работы – как заявляет Valve, пользователям придется установить более новую версию Windows, поскольку в старых не поддерживаются обновления Google Chrome, которые необходимы для работы сервиса.

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Если верить статистике Steam, то Windows 7 и Windows 8/8.1 установлены суммарно менее, чем у 2% пользователей площадки. При этом ситуация по странам может заметно отличаться – там, где сравнительно низкие доходы, больше людей используют старые версии ОС, поскольку не хотят или не могут установить новые на не самые современные устройства. При этом глобальные оценки доли Windows 7 среди домашних пользователей сильно разнятся – в основном называются числа от 2% до 15%, но это значительный разброс, при этом разные аналитические компании используют разные методики подсчета. Впрочем, пользователи Steam – это в основном заядлые геймеры, а они, как правило, хотя бы изредка обновляют свой ПК или приобретают новый ноутбук.