Пользователи одного из тарифов получили повышенную скорость

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Проект спутникового интернета Starlink, запущенный компанией SpaceX Илона Маска, неоднократно подвергался критике со стороны как экономистов и политиков, так и, например, астрономов, которые опасались, что из-за обилия на орбите спутников через несколько лет будет сложно вести наблюдения за звездным небом с Земли. Тем не менее, сервис продолжает успешно развиваться – так, буквально на днях пользователи тарифа Best Effort в США и Канаде получили уведомление об увеличении пропускной способности сети и бесплатном повышении скоростных показателей. Стоит отметить, что по-умолчанию данный тариф предусматривает предоставление услуг во вторую очередь, после пользователей основного тарифа.

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Как отмечает PCMag, скорость Starlink в 2022 году значительно просела из-за увеличения количества пользователей. Тариф Best Effort с его сниженной стоимостью был компромиссом для пользователей, не желающих переплачивать – скорость интернет-соединения на нем обычно составляла 5-50 Мбит/с против 20-100 Мбит/с у пользователей основного тарифа. Для увеличения пропускной способности сети SpaceX запускает огромное количество спутников – только в этом году на орбиту уже было выведено почти 500 аппаратов. Положительную роль играют также такие факторы, как использование спутников Starlink v2, увеличение числа запусков ракет и программно-архитектурная оптимизация сети.