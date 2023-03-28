У другого поставщика, BOE, проблемы с качеством

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Как сообщает южнокорейское издание Elec, корпорация Samsung приступит к производству OLED-дисплеев для iPhone 15 уже в мае, на несколько недель раньше запланированного срока. Как удалось выяснить журналистам, китайская компания BOE, получившая от «яблочных» заказ на выпуск панелей для «классических» смартфонов iPhone, в настоящий момент не может обеспечить требуемого качества продукции, причем по достаточно смехотворной причине.

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По данным инсайдеров, BOE не удалось полноценно справиться с проблемой утечки света через предназначенный для селфи-камеры вырез – но это, вероятно, не помешает дальнейшей работе компании с Apple, которая предъявляет к своим поставщикам достаточно жесткие требования. По крайней мере, Elec сообщает, что если китайской фирме удастся справиться с возникшими сложностями, компания из Купертино будет готова к продолжению сотрудничества. Сейчас же Apple приходится надеяться в первую очередь на Samsung, что выглядит несколько иронично, если учитывать, что конкуренция в премиум-сегменте рынка смартфонов идет в основном именно между этими двумя компаниями.