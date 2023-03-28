Она будет дорогой и вряд ли понадобится массовому потребителю

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По информации газеты The New York Times, некоторые сотрудники корпорации Apple выражают серьезные сомнения в коммерческом успехе будущей гарнитуры виртуальной/дополненной реальности, которая, согласно нынешним планам «яблочных», будет представлена в ближайшие несколько месяцев. Как сообщают журналисты, энтузиазм у части команды сменился скептицизмом, поскольку устройство, вероятно, будет стоить около 3000 долларов, что же касается потенциальной аудитории – пока не очень понятно, кто будет его покупать.

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Эксперты, оценивая перспективы VR/AR гарнитуры Apple, также сомневаются в успешном дебюте: iPod и iPhone обладали четким рыночным позиционированием, здесь же компании из Купертино, возможно, придется рассчитывать на спрос лишь со стороны новаторов, энтузиастов и богатых людей, которые захотят попробовать новый девайс, потому что он входит в экосистему Apple. Как заявил обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман, с такой гарнитурой «яблочные» рискуют гораздо больше, чем с iPhone, iPad или Mac, поскольку в данном случае они не создают улучшенную версию уже знакомого потребителям продукта, а предлагают нечто принципиально новое. По мнению Гурмана, Apple придется объяснять покупателям, зачем им нужна VR/AR гарнитура. Солидарны с ними и многие другие специалисты, заявляя, что продажи вряд ли будут высокими.