Он будет базироваться на производительной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

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Как сообщает Android Central, тайваньская компания ASUS готовится анонсировать свой новый флагманский смартон, ориентированный на любителей требовательных мобильных игр. Речь идет о модели ROG Phone 7 – его официальная презентация, по плану, должна состояться 13 апреля. Подробные характеристики новинки пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что она будет базироваться на производительной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также получит внушительный объем оперативной памяти и емкую аккумуляторную батарею со сверхбыстрой зарядкой. Здесь стоит отметить, что смартфоны ASUS ROG, как правило, занимают высокие места в рейтингах производительности.

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Как показывают данные одного из бенчмарков, слитые инсайдером в сеть, как минимум одна из версий аппарата получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц. Всего модификаций, предположительно, будет три, причем топовая будет обладать припиской Ultimate. Вероятно, пользователи смогут выбирать между объемом оперативной памяти от 12-16 до 20-24 ГБ и емкостью накопителя от 128-256 ГБ до 512-1024 ГБ, но точная информация будет доступна только 13 апреля, хотя не исключены и дополнительные утечки.