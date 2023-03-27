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Как сообщает The Verge, корпорация Microsoft запретила использовать данные выдачи поисковой системы Bing для обучения каких-либо ботов на основе нейросетей. Если верить информации, полученной журналистами от одного из инсайдеров, компания уже уведомила двух конкурентов, что им будет заблокирован доступ к Bing, если они продолжат использовать его выдачу для совершенствования собственных нейросетей.
Как считают эксперты, софтверный гигант не желает усиливать за собственный счет конкурирующие продукты, поэтому даже компании, поисковые системы которых, в соответствии с действующими документами, имеют доступ к Bing, согласно новым требованиям, не могут использовать выдачу поисковика Microsoft для указанных целей. При этом какие конкретно фирмы пытались использовать информацию, полученную при помощи Bing, для обучения собственных нейросетей – не указывается.
Проблема авторского права и интеллектуальной собственности в случае с нейросетями стоит достаточно остро – например, художники неоднократно возмущались, что сервисы, создающие при помощи ИИ изображения по текстовому описанию, обучались на них работах без получения согласия и даже без уведомления. Вероятно, в ближайшие годы мы станем свидетелями судебных процессов, в которых компании, разрабатывающие нейросети и продукты на их основе, либо предоставляющие к ним доступ, будут ответчиками.