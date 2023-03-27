Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Microsoft запретила использовать выдачу Bing для обучения ботов на основе нейросетей
Компания не намерена за свой счет усиливать конкурентов
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

реклама

Как сообщает The Verge, корпорация Microsoft запретила использовать данные выдачи поисковой системы Bing для обучения каких-либо ботов на основе нейросетей. Если верить информации, полученной журналистами от одного из инсайдеров, компания уже уведомила двух конкурентов, что им будет заблокирован доступ к Bing, если они продолжат использовать его выдачу для совершенствования собственных нейросетей.

Как считают эксперты, софтверный гигант не желает усиливать за собственный счет конкурирующие продукты, поэтому даже компании, поисковые системы которых, в соответствии с действующими документами, имеют доступ к Bing, согласно новым требованиям, не могут использовать выдачу поисковика Microsoft для указанных целей. При этом какие конкретно фирмы пытались использовать информацию, полученную при помощи Bing, для обучения собственных нейросетей – не указывается.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Проблема авторского права и интеллектуальной собственности в случае с нейросетями стоит достаточно остро – например, художники неоднократно возмущались, что сервисы, создающие при помощи ИИ изображения по текстовому описанию, обучались на них работах без получения согласия и даже без уведомления. Вероятно, в ближайшие годы мы станем свидетелями судебных процессов, в которых компании, разрабатывающие нейросети и продукты на их основе, либо предоставляющие к ним доступ, будут ответчиками.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #искусственный интеллект #нейросети #bing #чат-боты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Билл Гейтс объявил о начале эпохи искусственного интеллекта и рассказал о рисках, которые она несет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
166
В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
6
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
8
Перенос квантовой информации между разными технологиями открывает путь к квантовому интернету
5
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
6
Норвежские СМИ: "TikTok-видео с кошками" оказалось важней производства боеприпасов для Украины
3
Роботы помогают индуистским священнослужителям при проведении ритуалов
+
Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 продаются в Китае ниже рекомендованной розничной цены
5
Эксперты-экономисты опасаются повторения кризиса 1970-1980 годов
13
Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
5
CNN: Поставки С-400 «Триумф» по контракту для Индии приостановлены
13
ЧВК" Вагнер" полностью освободил от ВСУ завод АЗОМ в Бахмуте
10
Причинить максимальный урон: Медведев высказался за пиратство в отношении контента ушедших из России западных компаний
13
СПЧ предложило трудоустроить всех помилованных заключённых из ЧВК «Вагнер»
2
Флагманская GeForce GTX 1080 из 2016 года не уступила RTX 3050 в современных играх
32
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
4
Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
8
NVIDIA запустила набор облачных сервисов AI Foundations для создания уникальных чат-ботов, генераторов картинок, видео и другого контента
1
Специалистам по информационной безопасности удалось взломать Tesla Model 3 и получить полный контроль над бортовыми системами
+
В продаже появился самый яркий ручной фонарь в мире со "световой мощностью" в 120 000 люмен
1

Популярные статьи

Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
315
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
10
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
12
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
18
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
11
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
22
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
34
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 4
2

Сейчас обсуждают

Андрей Грищенко
04:28
«Крипта бесполезна для человечества, но мы на этом заработали!».
Криптовалюты не принесли человечеству никакой пользы, а разработка ChatGPT целесообразна — NVIDIA
Alexbatz
04:15
Вот как раз сейчас Россия с колен и поднимается. Прогнать бандеровщину и защитить своих это один из этапов.
Представитель ДНР: В Марьинке осталось освободить лишь один участок и город будет наш
dagnoparte
04:03
Так всё же по плану, это просто утилизация украинского населения согласно контракта диктатора зеленского с западом, т.к. запад считает что слишком много украинцев в украине.
ВСУ продолжают нести потери в Артёмовске
Alexbatz
03:57
Сколько верёвочке не виться, а конец будет. Тем более если посмотреть на хронологию действий американцев, то они делают практически все, чтобы уничтожить доверие к доллару. 11 авианосцев конечно никто...
В середине марта американцы сняли рекордные 111 миллиардов долларов со счетов в малых банках
dagnoparte
03:55
... клоунеса, нарушение в чём? Беларусь как была безъядерной таки и останется. А то что россия разместила там своё оружие, чтобы чухонцы не баловали против батьки, никакого нарушения конституции рб не...
Тихановская прокомментировала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси
A224
03:43
да ладно? не прошло и десятка лет и сотен миллиардов на продажах видюх для майнеров, да, хуанг?
NVIDIA: криптовалюты ничего не дают обществу
Dima Shum
03:42
Чушь не пишите
Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
32Влад32
03:30
Майнинг - это не просто так. Такие вычислительные возможности кто то использует.
NVIDIA: криптовалюты ничего не дают обществу
32Влад32
03:28
Без сглаживания фпс хорошо возрастает. Можно и без него.
Тест RTX 4070 Ti показывают оправданное увеличение стоимости карты в линейке GeForce xx70
Александр Звягин
03:04
Сижу на 1070TI Atomic heart в 4к на ультрах без лагов,Ф4-Ф76 тоже. Чяднт?
Тест RTX 4070 Ti показывают оправданное увеличение стоимости карты в линейке GeForce xx70
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем