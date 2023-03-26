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[Zero] За пост начислено вознаграждение
За взлом Tesla белые хакеры получили 100 000 долларов и электромобиль Model 3
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Как сообщает PCWorld, в рамках конференции по кибербезопасности Pwn2Own, проходящей в Ванкувере, белые хакеры смогли успешно осуществить взлом системы безопасности компании Tesla, причем не один, а два раза. За такое достижение они получили впечатляющую награду – 100 тысяч американских долларов и электромобиль Tesla Model 3. Ассоциирующаяся у многих интернет-пользователей со своим генеральным директором, знаменитым предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, компания Tesla активно работает над повышением безопасности своих электромобилей, а потому регулярно участвует в подобного рода мероприятиях.

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Примечательно, что обе успешные атаки провели специалисты из команды Synacktiv – одна из уязвимостей была критической и позволяла получить к электрокару Tesla полный Root-доступ, хотя и требовала для этого наличия физического доступа. Вторая же касалась информационно-развлекательной системы. Всего команде Synacktiv удалось совершить множество удачных взломов, набрать 53 очка и получить 530 тысяч долларов вознаграждения, не считая электромобиля. В целом же подобные Pwn2Own  мероприятия позволяют многим фирма повысить уровень безопасности своих продуктов и сервисов, а энтузиастам в области кибербезопасности – столкнуться с интересными задачами, и, при должном уровне профессионализма, хорошо подзаработать.

За пост начислено вознаграждение
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#tesla #илон маск #информационная безопасность #белые хакеры #баг баунти
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