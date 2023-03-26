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Amazon отклонила петицию 30 тысяч сотрудников против возвращения в офисы
Некоторые из них уже предлагают увольняться или устраивать забастовки
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Как сообщают американские СМИ, Бет Галетти, руководитель отдела кадров Amazon, отклонила петицию против отмены удаленной работы и возвращения в офисы, подписанную более, чем 30 тысячами сотрудников. Таким образом, если недовольным инициативой компании работникам не удастся переломить ситуацию, новые требования вступят в силу уже 1 мая, а подавляющему большинству сотрудников придется посещать офисы не более 3 дней в неделю.

Пандемия коронавируса показала множеству людей по всему миру, насколько комфортной и удобной может быть удаленная работа, при этом в большинстве случаев, если говорить об IT-сфере, такую работу можно организовать без потери производительности. Некоторые компании решили оставить удаленный формат работы как основной, другие же, особенно те, в которых чрезмерное количество менеджеров, постепенно от нее отказываются.

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Сотрудники, подписавшие петицию, остались недовольны решением Amazon – некоторые из них сообщили в социальных сетях и чатах, что раздумывают над увольнением или организацией забастовки. При этом работа в Amazon – это очень ценная строчка в резюме, к тому же, вряд ли сама компания захочет единовременно потерять большое количество квалифицированных кадров. Проще говоря, шанс отстоять право на удаленную работу у работников имеется.

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