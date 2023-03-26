Поднебесная входит в число лидирующих стран по развитию телекоммуникационных технологий

реклама

Во многих странах, в том числе и обладающих серьезным техническим потенциалом, например, в России, до сих пор не развернуты даже сети пятого поколения (5G), хотя в Южной Корее, США и Китае ими пользуются уже десятки и сотни миллионов человек. Как сообщил в неофициальной беседе в рамках Форума развития Китая руководитель из важнейших в КНР операторов связи China Unicom Лю Лихун, к 2025 году в Поднебесной уже будет обеспечен ранний доступ к сетям шестого поколения (6G). Полноценное же развертывание подобных сетей намечено на 2030 год. Таким образом, у телекоммуникационных компаний будет достаточно времени для проведения необходимых исследований и экспериментов, а также производства и закупки необходимого оборудования.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Планируют обеспечить доступ к 6G к концу текущего десятилетия и многие другие крупные игроки, например, южнокорейские корпорации Samsung и LG. При этом если говорить о сетях пятого поколения, то Китай опережает другие страны как по числу выданных патентов, так и по количеству установленных базовых станций. На конец года их уже было более 2.31 миллиона штук. Что же касается сетей 6G – пакет рекомендаций по ним и основы установления частот будут обнародованы только летом-осенью текущего года. При этом некоторые эксперты опасаются того, что на рынке может сложиться монополия, если один из производителей оборудования значительно опередит остальных.