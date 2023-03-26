Приобрести их можно по цене от 115 долларов США

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Бренд Redmi презентовал два недорогих смартфона под названиями Redmi A2 и Redmi A2+, причем второй отличается от первого исключительно наличием расположенного на задней поверхности корпуса сканера отпечатков пальцев. Девайсы оснащаются 6,52-дюймовыми экранами с разрешением 1600x720 пикселей. Камеры, по сути, две – 5-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная основная, пусть и дополненная датчиком глубины сцены.

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«Сердцем» устройств служит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G36. Известно, что новинки будут выпускаться в модификациях с 2 или 3 гигабайтами оперативной памяти и получат флеш-накопитель на 32 ГБ. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА*ч при мощности зарядки 10 Вт. Ожидается, что девайсы будут предлагаться в черном, голубом и зеленом вариантах цветового оформления. Приобрести их, если верить информации ресурса GSMarena, можно будет по цене от 115 американских долларов. Проще говоря, смартфоны относятся к начальному ценовому сегменту, что подтверждается и их достаточно скромными по меркам 2023 года спецификациями – 2 гигабайт оперативной памяти явно мало даже для комфортного использования интернета, не говоря уж о более серьезных задачах.