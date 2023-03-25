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Как сообщает ресурс GSMArena, в четверг 23 марта компания Huawei представила множество различных устройств, включая складной смартфон Mate X3 и флагманские модели серии P60. На этом фоне почти незамеченным прошел анонс еще одной интересной новинки – умного браслета TalkBand B7, обладающего также возможностями Bluetooth-гарнитуры. Предыдущая версия девайса под названием TalkBand B6 увидела свет в 2020 году.
Внешне браслет и гарнитура мало отличаются от B6. Что же касается технических характеристик – разрешение AMOLED-экрана составляет 188x460 пикселей при диагонали 1,53 дюйма. В качестве аппаратной базы выступает чипсет Kirin A1, также поддерживается беспроводной стандарт Bluetooth 5.2, позволяющий подключать браслет к различным гаджетам. Оптический датчик позволяет устройству отслеживать частоту пульса пользователя, а также уровень кислорода в крови (SpO2), доступен и мониторинг активности для 10 видов спорта. Когда же TalkBand B7 используется в качестве гарнитуры, задействуется алгоритм подавления шумов, что, в связке с двумя микрофонами, позволяет добиться хорошего качества звука.
Производитель рапортует о том, что заряда аккумулятора хватит на двое суток смешанного использования, при этом за 10 минут можно будет пополнить его, чтобы получить дополнительные 4 часа работы. Защита от пыли и влаги у устройства есть, но неполная, по стандарту IP57, а не IP68, поэтому погружать его под воду нельзя. Браслет доступен в черном и сером цветовых исполнениях и уже поступил в продажу по цене примерно в 145 американских долларов.