Такой сюжетный поворот посчитали необходимым для развития одного из других важных героев

Дизайнер квестов культовой ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt, получившей восторженные отзывы как от критиков, так и от игроков, Павел Саско, рассказал, почему команда CD Projekt RED решила убить одного из знаковых персонажей книжной саги о ведьмаке Геральте писателя Анджея Сапковского. Если вы еще не проходили трилогию «The Witcher» – осторожно, текст содержит спойлеры.

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Один из наиболее эмоциональных в третьей части моментов – это гибель наставника и друга Геральта и Цири, старого ведьмака Весемира. Весемир был убит всадниками Дикой Охоты в ходе нападения на Каэр Морхен. Со словам Саско, в студии хотели создать для Цири момент, который «сломает ее» и заставит перестать быть жертвой и стать охотником. При этом некоторые участники команды опасались, что игроки раскритикуют разработчиков за такой сюжетный ход и не простят убийства персонажа. Тем не менее, большинство геймеров все-таки приняли случившееся и назвали сцену сильной и проникновенной, хотя после прохождения квеста с обороной Каэр Морхена многие отписывались на тематических форумах и в социальных сетях, что шокированы таким исходом.