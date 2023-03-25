Губернатор подписал соответствующие законы

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Как сообщают СМИ, губернатор американского штата Юта подписал два закона, касающихся использования подростками социальных сетей – теперь для регистрации аккаунтов будет необходимо разрешение родителей. Также в документах говорится о функциях родительского контроля и механизмах ограничения проводимого на площадке времени. Запрещает один из законов и «использовать дизайн и функционал, вызывающий у детей и подростков зависимость от социальных сетей». Трактовать подобную формулировку можно максимально широко, поэтому у некоторых юристов и правозащитников она вызвала недоумение.

Многие правозащитные организации раскритиковали инициативу штата, заявив, что она противоречит Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова, а также в принципе не сочетается с соблюдением прав человека. Мнения родителей разделились – кто-то высказался о нововведениях с одобрением, а кто-то – с осуждением. При этом исследования по поводу того, может ли чрезмерное использование социальных сетей вредить детям и подросткам, по-прежнему ведутся, хотя как минимум в адрес одной из заблокированных в России соцсетей (Instagram*) уже звучали подобные обвинения, подкрепленные результатами опроса пользователей-подростков.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».