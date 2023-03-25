Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Подростки из штата Юта будут обязаны получать разрешение родителей на регистрацию в соцсетях
Губернатор подписал соответствующие законы
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

реклама

Как сообщают СМИ, губернатор американского штата Юта подписал два закона, касающихся использования подростками социальных сетей – теперь для регистрации аккаунтов будет необходимо разрешение родителей. Также в документах говорится о функциях родительского контроля и механизмах ограничения проводимого на площадке времени. Запрещает один из законов и «использовать дизайн и функционал, вызывающий у детей и подростков зависимость от социальных сетей». Трактовать подобную формулировку можно максимально широко, поэтому у некоторых юристов и правозащитников она вызвала недоумение.

Многие правозащитные организации раскритиковали инициативу штата, заявив, что она противоречит Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова, а также в принципе не сочетается с соблюдением прав человека. Мнения родителей разделились – кто-то высказался о нововведениях с одобрением, а кто-то – с осуждением. При этом исследования по поводу того, может ли чрезмерное использование социальных сетей вредить детям и подросткам, по-прежнему ведутся, хотя как минимум в адрес одной из заблокированных в России соцсетей (Instagram*) уже звучали подобные обвинения, подкрепленные результатами опроса пользователей-подростков.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #интернет #социальные сети #соцсети #юта
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Министр энергетики США признала, что не один год уйдет на пополнение стратегических запасов нефти
Администрация США одобрила проект по бурению на Аляске, его стоимость оценивают в 8 млрд долларов
Военные базы США в Сирии подверглись атаке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
5
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
8
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
3
Европа добьется двухкратного превышения необходимого количества терминалов СПГ к 2030 году
2
Пригожин сообщил о выходе фильма о добровольцах ЧВК "Вагнер" - фильм уже доступен для просмотра
2
Новый ультрабюджетный мод-чип для Nintendo Switch появился в продаже
2
Украина использует против России иранские ракеты
4
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экзопланету с облаками раскаленного гравия
+
Медведев: арест президента России будет означать объявление стране войны
9
Почему старые флагманы NVIDIA не дешевеют, а ждуны уже 3 года сидят в ожидании скидок на видеокарты
14
Украина может использовать рой беспилотников из Тайваня во время наступления на Крым
4
Вышел документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер", пришедших в компанию из тюрем и лагерей
2
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит вычислительную производительность 22 TFLOPs
10
В Китае представлены смартфоны серии Huawei P60 с поддержкой спутниковой связи
+
Подтопление Калифорнии приведет к продовольственному кризису в США
5
Биткоин сильно подешевел – курс обвалился на $2500, что привело к ликвидации позиций на $260 млн
8
Financial Times: Казахстан ужесточит борьбу с параллельным импортом
6
GeForce GTX 1080 из Китая за 5000 рублей запускает Atomic Heart с 60 FPS на высоких настройках
2
Медведев обратился к российскому оборонпрому: Начну вас громить как преступников
4
Cyberpunk 2077 обзаведётся особо продвинутым режимом рейтрейсинга уже 11 апреля
4

Популярные статьи

США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку
7
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
5
Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
6
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
46
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
10
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
3
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
14
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4
1
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
17
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности
6

Сейчас обсуждают

Сергей Валяев
04:56
С такой же скоростью изнашиваются и ячейки памяти. Диски придётся менять каждый год.
Kioxia планирует выпустить корпоративные SSD на памяти XL-NAND со скоростью до 13,5 ГБ/с
AndreySE-VL
04:51
Недо-бы перед просмотром 4-ой предыдущие части пересмотреть ))
«Джон Уик 4» собрал в первый день проката в России 52 миллиона рублей
StonedAstronaut
04:33
Source 2 хватит даже умного мусорного ведра для запуска, движок звёзд с неба не хватает, это первый был прорывом, для своего времени.
Масштабное обновление Counter Strike: игра переходит на новый движок и изменяет детали игры
kib@rg
04:24
Там орудует банда украинских бабок с банками помидор. Одна банка - минус один дрон :)
Boeing RC-135 не рискнул совершить полёт рядом с Крымом без сопровождения двух истребителей
VRoman
04:19
Где ты увидел эту возможность? Все ядра обрабатывают по 2 потока.
Производительные и эффективные ядра — для гибридных процессоров AMD позаимствовала термины у Intel
VRoman
04:14
И много у тебя прог задействующих 16+ потоков?
Производительные и эффективные ядра — для гибридных процессоров AMD позаимствовала термины у Intel
kib@rg
04:13
"При просмотре одной из кат-сцен экран становился черным, а затем видеокарты переставали подавать какие-либо признаки активности" Может лимитер fps в кат-сценах не ограничен, видеокарта разгоняется по...
Blizzard советует включить и выключить видеокарты, которые сломались в Diablo 4
VRoman
04:12
Десктопная 6400 стоит $140. А хочется чтобы задаром такая в проце была. ;-) А вообще для детских компов под браузерные игры и Roblox такой стройки вполне хватает.
AMD рассказала, когда выйдут процессоры Ryzen 8000 Zen 5, и на что они будут способны
Андрей Марченко
04:11
ну так, алгоритмы ии пишут то определенные люди, следовательно, написать можно что угодно за кого угодно и против кого угодно
Билл Гейтс объявил о начале эпохи искусственного интеллекта и рассказал о рисках, которые она несет
Hive
03:37
То что ядра Z4 дают по 4 потока на ядро в новостях можно и пропустить?
Производительные и эффективные ядра — для гибридных процессоров AMD позаимствовала термины у Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем